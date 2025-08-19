American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express verliert am Nachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von American Express. Zuletzt ging es für die American Express-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 305,61 USD.

Das Papier von American Express gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 305,61 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die American Express-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 304,07 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 306,62 USD. Bisher wurden heute 29.477 American Express-Aktien gehandelt.

Bei 329,14 USD erreichte der Titel am 04.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,70 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 220,64 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die American Express-Aktie mit einem Verlust von 27,80 Prozent wieder erreichen.

Nachdem American Express seine Aktionäre 2024 mit 2,80 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,40 USD je Aktie ausschütten.

American Express ließ sich am 18.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,15 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,29 Prozent auf 19,93 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,40 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von American Express wird am 17.10.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 15,33 USD je American Express-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bitcoin vs. Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hat Warren Buffett 2025 verpasst

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut