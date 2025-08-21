DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.708 +2,1%Nas21.487 +1,8%Bitcoin99.643 +3,0%Euro1,1716 +0,9%Öl67,52 -0,2%Gold3.371 +1,0%
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express gewinnt am Nachmittag

22.08.25 16:09 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von American Express gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 312,99 USD zu.

American Express Co.
272,70 EUR 8,15 EUR 3,08%
Um 15:53 Uhr wies die American Express-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 312,99 USD nach oben. In der Spitze legte die American Express-Aktie bis auf 313,00 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 310,22 USD. Zuletzt wurden via New York 34.594 American Express-Aktien umgesetzt.

Bei 329,14 USD markierte der Titel am 04.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 5,16 Prozent Plus fehlen der American Express-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 220,64 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 29,51 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,40 USD. Im Vorjahr erhielten American Express-Aktionäre 2,80 USD je Wertpapier.

Am 18.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,15 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,93 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,40 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von American Express wird am 17.10.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass American Express ein EPS in Höhe von 15,33 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

