American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express zeigt sich am Abend fester

Die Aktie von American Express zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,8 Prozent auf 319,83 USD.
Die Aktie legte um 20:04 Uhr in der New York-Sitzung 3,8 Prozent auf 319,83 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die American Express-Aktie sogar auf 321,60 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 310,22 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 187.294 American Express-Aktien den Besitzer.
Am 04.07.2025 markierte das Papier bei 329,14 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 220,64 USD. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 44,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass American Express-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,40 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete American Express 2,80 USD aus.
American Express ließ sich am 18.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American Express im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,93 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 18,40 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 17.10.2025 dürfte American Express Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Experten taxieren den American Express-Gewinn für das Jahr 2025 auf 15,33 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.01.2016
|American Express Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|22.01.2016
|American Express Underperform
|RBC Capital Markets
|26.10.2015
|American Express Sell
|UBS AG
|17.04.2015
|American Express Underperform
|RBC Capital Markets
|07.04.2015
|American Express Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
