American Express im Blick

22.09.25 20:25 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express reagiert am Montagabend positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von American Express. Im New York-Handel gewannen die American Express-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
291,90 EUR -1,15 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die American Express-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 342,56 USD. Bei 345,51 USD markierte die American Express-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 339,51 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 207.509 American Express-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 345,51 USD. Dieser Kurs wurde am 22.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die American Express-Aktie mit einem Kursplus von 0,86 Prozent wieder erreichen. Bei 220,64 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,59 Prozent.

Zuletzt erhielten American Express-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,40 USD aus.

Am 18.07.2025 äußerte sich American Express zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. American Express hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,15 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American Express im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,93 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 18,40 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

American Express wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 17.10.2025 vorlegen. Am 16.10.2026 wird American Express schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 15,33 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nada`s Images / Shutterstock.com

Analysen zu American Express Co.

DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
DatumRatingAnalyst
11.01.2018American Express Equal WeightBarclays Capital
27.04.2017American Express NeutralInstinet
21.04.2017American Express NeutralGoldman Sachs Group Inc.
21.04.2016American Express NeutralD.A. Davidson & Co.
11.03.2016American Express Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.01.2016American Express UnderperformOppenheimer & Co. Inc.
22.01.2016American Express UnderperformRBC Capital Markets
26.10.2015American Express SellUBS AG
17.04.2015American Express UnderperformRBC Capital Markets
07.04.2015American Express UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

