American Express Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken American Express am Nachmittag ins Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von American Express gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 355,82 USD zu.

Das Papier von American Express konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 355,82 USD. Die American Express-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 357,45 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 355,37 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 39.960 American Express-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 357,45 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die American Express-Aktie somit 0,46 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 220,64 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,09 USD. Im Vorjahr hatte American Express 2,80 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 17.10.2025 hat American Express die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,49 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,57 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte American Express einen Umsatz von 18,77 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.01.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass American Express im Jahr 2025 15,42 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

