KI-Fantasie: Dow leichter -- DAX beendet Handel fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark, D-Wave, DroneShield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Nach Aufnahme in den S&P/ASX 200: DroneShield-Aktie im Rallymodus
Hot Stocks heute: NVIDIA und Open AI - Long Trade auf Porsche AG
American Express im Fokus

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Dienstagabend gesucht

23.09.25 20:24 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Dienstagabend gesucht

Die Aktie von American Express zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 342,69 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
295,05 EUR 3,15 EUR 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:02 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 342,69 USD zu. Im Tageshoch stieg die American Express-Aktie bis auf 349,10 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 341,94 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 225.839 American Express-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 349,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,87 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 220,64 USD am 08.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die American Express-Aktie 55,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,80 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,40 USD aus.

Am 18.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,15 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat American Express in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,93 Mrd. USD im Vergleich zu 18,40 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte American Express am 17.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 16.10.2026 dürfte American Express die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 15,33 USD je American Express-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 5 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Express von vor einem Jahr abgeworfen

In eigener Sache

Übrigens: American Express und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Gordon Bell / Shutterstock.com

mehr Analysen