American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Nachmittag gefragt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von American Express zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 342,83 USD zu.

Die American Express-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 342,83 USD. Bei 344,95 USD markierte die American Express-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 342,97 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten American Express-Aktien beläuft sich auf 38.963 Stück.

Am 23.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 349,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die American Express-Aktie somit 1,80 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (220,64 USD). Mit einem Kursverlust von 35,64 Prozent würde die American Express-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,40 USD. Im Vorjahr hatte American Express 2,80 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

American Express gewährte am 18.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. American Express hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,15 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat American Express 19,93 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,40 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte American Express am 17.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der American Express-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 16.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass American Express ein EPS in Höhe von 15,33 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 5 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 3 Jahren abgeworfen