DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Lufthansa ordert sich wohl neu -- UniCredit erhöht Commerzbank-Anteil -- PUMA, DHL, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
PUMA-Aktie fast 20% im Plus: Pinault-Familie erwägt wohl Verkauf ihrer PUMA-Anteile
CEWE startet Aktienrückkauf - Aktie legt zu
American Express im Fokus

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Nachmittag ohne große Veränderung

25.08.25 16:10 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Nachmittag ohne große Veränderung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 319,19 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
272,20 EUR -0,50 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die American Express-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 319,19 USD. Die American Express-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 319,95 USD. Das Tagestief markierte die American Express-Aktie bei 318,61 USD. Mit einem Wert von 319,06 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 32.867 American Express-Aktien den Besitzer.

Am 04.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 329,14 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,12 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 220,64 USD ab. Mit einem Kursverlust von 30,88 Prozent würde die American Express-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,80 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,40 USD je American Express-Aktie.

American Express ließ sich am 18.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American Express im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,93 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 18,40 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 17.10.2025 dürfte American Express Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass American Express im Jahr 2025 15,33 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gordon Bell / Shutterstock.com

mehr Analysen