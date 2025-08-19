American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Abend mit positiven Vorzeichen

Kurs der American Express

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von American Express. Das Papier von American Express legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 319,26 USD.

Die Aktie notierte um 20:04 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 319,26 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die American Express-Aktie bisher bei 319,43 USD. Bei 315,02 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 66.201 American Express-Aktien.

Am 04.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 329,14 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,09 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 220,64 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der American Express-Aktie 30,89 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,40 USD.

Am 18.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,08 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,15 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 19,93 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,40 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 17.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass American Express im Jahr 2025 15,33 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

