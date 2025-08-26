American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Nachmittag im Plus

American Express im Fokus

Die Aktie von American Express zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 321,69 USD.

Die American Express-Aktie konnte um 15:51 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 321,69 USD. Zwischenzeitlich stieg die American Express-Aktie sogar auf 322,53 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 319,92 USD. Bisher wurden heute 44.839 American Express-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (329,14 USD) erklomm das Papier am 04.07.2025. 2,32 Prozent Plus fehlen der American Express-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 220,64 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 45,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,40 USD, nach 2,80 USD im Jahr 2024.

Am 18.07.2025 äußerte sich American Express zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,08 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte American Express ein EPS von 4,15 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,93 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 18,40 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die American Express-Bilanz für Q3 2025 wird am 17.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 15,33 USD je American Express-Aktie.

