Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: US-Börsen in Grün -- DAX schließt in Rot -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl’s, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, DroneShield im Fokus
Top News
PPF verschafft MFE bei ProSiebenSat.1 die Mehrheit - Aktie tiefer PPF verschafft MFE bei ProSiebenSat.1 die Mehrheit - Aktie tiefer
Rheinmetall-Aktie stabil: Neues Werk für Artilleriemunition - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins Rheinmetall-Aktie stabil: Neues Werk für Artilleriemunition - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins
Notierung im Blick

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Abend höher

27.08.25 20:24 Uhr
Die Aktie von American Express gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 322,35 USD zu.

Um 20:02 Uhr wies die American Express-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 322,35 USD nach oben. Die American Express-Aktie legte bis auf 322,96 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 319,92 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 105.734 American Express-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 329,14 USD. Dieser Kurs wurde am 04.07.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die American Express-Aktie 2,11 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (220,64 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die American Express-Aktie derzeit noch 31,55 Prozent Luft nach unten.

American Express-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,40 USD belaufen.

Am 18.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 4,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte American Express 4,15 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 19,93 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,40 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.10.2025 terminiert.

In der American Express-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 15,33 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Bildquellen: Gordon Bell / Shutterstock.com

Nachrichten zu American Express Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu American Express Co.

DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
