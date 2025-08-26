American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Abend höher

Notierung im Blick

Die Aktie von American Express gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 322,35 USD zu.

Um 20:02 Uhr wies die American Express-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 322,35 USD nach oben. Die American Express-Aktie legte bis auf 322,96 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 319,92 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 105.734 American Express-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 329,14 USD. Dieser Kurs wurde am 04.07.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die American Express-Aktie 2,11 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (220,64 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die American Express-Aktie derzeit noch 31,55 Prozent Luft nach unten.

American Express-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,40 USD belaufen.

Am 18.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 4,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte American Express 4,15 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 19,93 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,40 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.10.2025 terminiert.

In der American Express-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 15,33 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bitcoin vs. Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hat Warren Buffett 2025 verpasst