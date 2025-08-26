American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Abend höher
Die Aktie von American Express gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 322,35 USD zu.
Um 20:02 Uhr wies die American Express-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 322,35 USD nach oben. Die American Express-Aktie legte bis auf 322,96 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 319,92 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 105.734 American Express-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 329,14 USD. Dieser Kurs wurde am 04.07.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die American Express-Aktie 2,11 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (220,64 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die American Express-Aktie derzeit noch 31,55 Prozent Luft nach unten.
American Express-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,40 USD belaufen.
Am 18.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 4,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte American Express 4,15 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 19,93 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,40 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.10.2025 terminiert.
In der American Express-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 15,33 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Gordon Bell / Shutterstock.com
Nachrichten zu American Express Co.
Analysen zu American Express Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.01.2018
|American Express Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.2017
|American Express Neutral
|Instinet
|21.04.2017
|American Express Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.2016
|American Express Neutral
|D.A. Davidson & Co.
|11.03.2016
|American Express Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.01.2016
|American Express Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|22.01.2016
|American Express Underperform
|RBC Capital Markets
|26.10.2015
|American Express Sell
|UBS AG
|17.04.2015
|American Express Underperform
|RBC Capital Markets
|07.04.2015
|American Express Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
