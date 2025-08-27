DAX24.050 ±0,0%ESt505.398 +0,1%Top 10 Crypto16,04 +0,3%Dow45.481 -0,2%Nas21.661 +0,3%Bitcoin96.901 +1,5%Euro1,1669 +0,2%Öl67,71 -0,1%Gold3.406 +0,3%
Aktienentwicklung

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken American Express am Donnerstagnachmittag ins Plus

28.08.25 16:10 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken American Express am Donnerstagnachmittag ins Plus

Die Aktie von American Express gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von American Express konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 324,58 USD.

Die American Express-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 324,58 USD. In der Spitze gewann die American Express-Aktie bis auf 324,58 USD. Bei 323,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 31.742 American Express-Aktien den Besitzer.

Am 04.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 329,14 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die American Express-Aktie 1,41 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 220,64 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die American Express-Aktie mit einem Verlust von 32,02 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,80 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,40 USD je American Express-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte American Express am 18.07.2025. Das EPS wurde auf 4,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte American Express 4,15 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,93 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 18,40 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von American Express wird am 17.10.2025 gerechnet.

Experten taxieren den American Express-Gewinn für das Jahr 2025 auf 15,33 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nada`s Images / Shutterstock.com

