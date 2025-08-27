American Express Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken American Express am Donnerstagnachmittag ins Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von American Express gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von American Express konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 324,58 USD.

Die American Express-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 324,58 USD. In der Spitze gewann die American Express-Aktie bis auf 324,58 USD. Bei 323,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 31.742 American Express-Aktien den Besitzer.

Am 04.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 329,14 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die American Express-Aktie 1,41 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 220,64 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die American Express-Aktie mit einem Verlust von 32,02 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,80 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,40 USD je American Express-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte American Express am 18.07.2025. Das EPS wurde auf 4,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte American Express 4,15 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,93 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 18,40 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von American Express wird am 17.10.2025 gerechnet.

Experten taxieren den American Express-Gewinn für das Jahr 2025 auf 15,33 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bitcoin vs. Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hat Warren Buffett 2025 verpasst