American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von American Express. Zuletzt wies die American Express-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 329,08 USD nach oben.

Das Papier von American Express legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 329,08 USD. In der Spitze legte die American Express-Aktie bis auf 331,31 USD zu. Bei 327,28 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 59.865 American Express-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.08.2025 auf bis zu 331,31 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 220,64 USD ab. Mit einem Kursverlust von 32,95 Prozent würde die American Express-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 2,80 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,40 USD aus.

American Express ließ sich am 18.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,08 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte American Express ein EPS von 4,15 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 19,93 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte American Express 18,40 Mrd. USD umgesetzt.

Am 17.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von American Express veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass American Express einen Gewinn von 15,33 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

