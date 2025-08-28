DAX23.931 -0,5%ESt505.360 -0,7%Top 10 Crypto15,39 -3,2%Dow45.438 -0,4%Nas21.486 -1,0%Bitcoin93.107 -3,4%Euro1,1684 ±0,0%Öl68,09 -0,3%Gold3.438 +0,6%
Kursentwicklung im Fokus

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

29.08.25 16:10 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von American Express. Zuletzt wies die American Express-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 329,08 USD nach oben.

Das Papier von American Express legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 329,08 USD. In der Spitze legte die American Express-Aktie bis auf 331,31 USD zu. Bei 327,28 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 59.865 American Express-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.08.2025 auf bis zu 331,31 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 220,64 USD ab. Mit einem Kursverlust von 32,95 Prozent würde die American Express-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 2,80 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,40 USD aus.

American Express ließ sich am 18.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,08 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte American Express ein EPS von 4,15 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 19,93 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte American Express 18,40 Mrd. USD umgesetzt.

Am 17.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von American Express veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass American Express einen Gewinn von 15,33 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bitcoin vs. Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hat Warren Buffett 2025 verpasst

Analysen zu American Express Co.

DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
DatumRatingAnalyst
11.01.2018American Express Equal WeightBarclays Capital
27.04.2017American Express NeutralInstinet
21.04.2017American Express NeutralGoldman Sachs Group Inc.
21.04.2016American Express NeutralD.A. Davidson & Co.
11.03.2016American Express Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.01.2016American Express UnderperformOppenheimer & Co. Inc.
22.01.2016American Express UnderperformRBC Capital Markets
26.10.2015American Express SellUBS AG
17.04.2015American Express UnderperformRBC Capital Markets
07.04.2015American Express UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

