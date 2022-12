American Lithium Aktie News: American Lithium am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Der American Lithium-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 3,1 Prozent auf 1,89 EUR. Das bisherige Tagestief markierte American Lithium-Aktie bei 1,87 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,94 EUR. Bisher wurden heute 302.995 American Lithium-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,59 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.12.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die American Lithium-Aktie derzeit noch 47,43 Prozent Luft nach oben. Bei 1,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 60,19 Prozent könnte die American Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte American Lithium am 01.11.2022.

American Lithium wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 01.02.2023 vorlegen.

