American Lithium Aktie News: American Lithium büßt am Dienstagvormittag ein

Die American Lithium-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 2,96 EUR. Die American Lithium-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,91 EUR nach. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 2,98 EUR. Von der American Lithium-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.726 Stück gehandelt.

Bei 3,19 EUR erreichte der Titel am 04.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 1,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 150,87 Prozent.

Am 01.11.2022 lud American Lithium zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2022 endete.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2023 terminiert.

