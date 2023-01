American Lithium Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von American Lithium

Die Aktionäre schickten das Papier von American Lithium nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 4,9 Prozent auf 2,85 EUR. Zwischenzeitlich weitete die American Lithium-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,81 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,98 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 48.906 American Lithium-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2022 bei 3,19 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,68 Prozent könnte die American Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.07.2022 bei 1,18 EUR. Mit Abgaben von 141,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

American Lithium ließ sich am 01.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 01.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

