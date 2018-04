Handelsstreit zwischen China und USA prägt Börsen weiter

Frankfurt (Reuters) - Der Handelsstreit zwischen den Regierungen in Washington und Peking hat Anleger auch zu Wochenbeginn nicht losgelassen.

Der Dax schloss mit 12.261 Punkten 0,2 Prozent höher, ebenso der EuroStoxx50. "Der Handelskonflikt zwischen den USA und China bleibt im Fokus", sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Zunächst habe die Hoffnung auf eine Lösung auf diplomatischer Ebene überwogen. Doch bis konkrete Ergebnisse vorliegen, könne es noch dauern. In Wien sorgten die US-Sanktionen gegen Russland für einen Aktien- Ausverkauf von Unternehmen mit einem starken Russlandgeschäft.

An der Wall Street holte der Dow Jones einen Teil der zweiprozentigen Freitagverluste wieder auf und lag zum europäischen Handelsschluss bei 24.250 Punkten 1,3 Prozent höher. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende getwittert, er rechne im Zollstreit mit Zugeständnissen Chinas. Auch Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow bemühte sich, die Furcht vor einem Handelskrieg zu dämpfen. Allerdings kam aus China Gegenfeuer. Ministerpräsident Li Keqiang warnte vor Folgen über den wirtschaftlichen Bereich hinaus. Alleingänge von Staaten gefährdeten Frieden und Stabilität in der Welt, sagte Li bei einem Treffen mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres in Peking.

DEUTSCHE-BANK-ANLEGER RÄTSELN ÜBER WEITERE STRATEGIE

Bei der Deutschen Bank setzen Anleger ihre Hoffnungen zunächst in den neuen Chef Christian Sewing, der am Sonntag mit sofortiger Wirkung die Leitung des Geldhauses übernahm. Die Aktie kletterte um bis zu 4,7 Prozent auf 11,88 Euro. Doch dann machte sich Ernüchterung breit. Bis zum Handelsschluss war das Plus auf 1,2 Prozent geschmolzen.

Der mächtige Aktionärsberater Hermes, auf den zahlreiche große Pensionskassen und andere institutionelle Investoren hören, kritisierte Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner. Es sei unklar, was der dritte Chefwechsel in Achleitners sechsjähriger Amtszeit für die Strategie der Bank bedeute. Auch aus Sicht der Analysten von JP Morgan kommt es nun darauf an, welche Strategie die Deutsche Bank unter Sewing verfolgen wird. Eine klar definierte Ausrichtung fehle bereits seit Jahren.

US-SANKTIONEN LÖSEN KURSSTÜRZE AUS

Für lange Gesichter sorgte in Moskau, Wien, Zürich und Frankfurt die härtere Gangart der US-Regierung gegen Russland. Wegen der angeblichen Einmischung Russlands in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 verhängte die Regierung in Washington Sanktionen gegen Oligarchen und deren Firmen. In Moskau kamen die Aktien der betroffenen Firmen unter die Räder.

Zudem zogen die Anleger bei Aktien von Unternehmen mit einem großen Russland-Engagement die Reißleine: In Wien traf dies die Raiffeisen Bank, die um über 11,7 Prozent absackte. Papiere des Ölkonzerns OMV verloren über vier Prozent. Der Leitindex der österreichischen Börse sank um 2,4 Prozent. In Zürich fielen die Titel des Industriekonzerns Sulzer, an dem der russische Oligarch Viktor Vekselberg namhaft beteiligt ist, um 16 Prozent. In Frankfurt verloren die im MDax gelisteten Aktien der Metro 2,2 Prozent. Der Handelskonzern hat schon seit langem mit einem schwächelnden Russland-Geschäft zu kämpfen.

In Moskau flog zudem der Rubel im großen Bogen aus den Depots: Die russische Währung wertete zeitweise um vier Prozent ab.

