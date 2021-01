AmerisourceBergen kündigt Dividende an

Der amerikanische Arzneimittelgroßhändler AmerisourceBergen Corp. (ISIN: US03073E1055, NYSE: ABC) wird am 1. März 2021 eine vierteljährliche Dividende von 0,44 US-Dollar an seine Aktionäre ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record date ist der 12. Februar 2021.

Das im S&P-500-Index gelistete Unternehmen schüttet damit auf das Jahr gerechnet 1,76 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 105,64 US-Dollar (Stand: 14. Januar 2021) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,67 Prozent.

In seiner heutigen Form entstand der Konzern 2001 durch die Fusion der Unternehmen Amerisource und Bergen. Der Arzneimittelgroßhändler verkauft Medikamente, Gesundheits- und Pflegeprodukte an Kunden wie Apotheken, Kliniken oder Gesundheitszentren. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 49,24 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 45,64 Mrd. US-Dollar), wie am 5. November mitgeteilt wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 4,8 Mrd. US.-Dollar nach einem Gewinn von 389 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Seit Jahresanfang 2021 liegt der Wert auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 8,06 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 21,62 Mrd. US-Dollar (Stand: 14. Januar 2021).

Redaktion MyDividends.de