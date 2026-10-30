Ameritek Ventures Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

30.10.26 06:35 Uhr

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ameritek Ventures Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 50,0 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Ameritek Ventures Registered ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ameritek Ventures Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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