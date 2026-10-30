Ameritek Ventures Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Ameritek Ventures Registered ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ameritek Ventures Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ameritek Ventures Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 50,0 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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