Ameritrust Financial Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Ameritrust Financial Technologies präsentierte am 19.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal hat Ameritrust Financial Technologies 1,1 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 182,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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