Ames National stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Ames National lud am 16.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD gegenüber 0,510 USD im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 27,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 24,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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