Amgen verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Amgen hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,91 CAD gegenüber 8,17 CAD im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 14,51 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amgen 13,20 Milliarden CAD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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