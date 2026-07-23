Ami Organics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Ami Organics hat am 24.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 9,07 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,41 INR je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Ami Organics 3,30 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 59,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 9,36 INR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 3,34 Milliarden INR umgesetzt wurden.
Redaktion finanzen.net
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