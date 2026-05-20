Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) präsentierte in der am 18.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,36 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,46 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,79 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,95 Milliarden INR ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 12,51 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) ein Gewinn pro Aktie von 7,35 INR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,68 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,87 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 19,94 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net