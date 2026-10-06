AMIYAKI TEI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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AMIYAKI TEI hat am 05.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 2,62 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMIYAKI TEI 13,03 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 10,07 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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