AMIYAKI TEI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

06.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 10,07 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde auf 2,62 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMIYAKI TEI 13,03 JPY je Aktie verdient.

AMIYAKI TEI hat am 05.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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