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AMIYAKI TEI zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
AMIYAKI TEI CO LTD
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AMIYAKI TEI lud am 03.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 15,02 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 13,29 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 9,89 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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