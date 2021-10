Amnesty International verlässt aus Furcht vor Repressalien Hongkong

Hongkong (Reuters) - Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International (ai) schließt aus Furcht vor staatlichen Repressalien ihre beiden Büros in Hongkong.

"Diese mit schwerem Herzen getroffene Entscheidung wurde wegen des Gesetzes zur Nationalen Sicherheit gefällt", erklärte der Chef des internationalen ai-Ausschusses, Anjhula Mya Singh Bais, am Montag. "Es macht es für Menschenrechtsorganisationen in Hongkong unmöglich, frei und ohne Furcht vor schweren Vergeltungsschlägen zu arbeiten." Es sei unmöglich einzuschätzen, welche Aktionen zu Strafen führen würden. Ende des Jahres würden die Büros in der chinesischen Sonderverwaltungszone aufgegeben.

Das Sicherheitsgesetz für Hongkong war auf Druck der chinesischen Regierung Mitte vergangenen Jahres in Kraft getreten. Es gilt als massivster Einschnitt in die Autonomie der ehemaligen britischen Kronkolonie, die ihr bei der Übergabe an China 1997 nach dem Prinzip "Ein Land - zwei Systeme" für mindestens 50 Jahre zugesagt worden war. Amnesty International hatte das Gesetz bereits früher als Mittel kritisiert, um Zensur, Schikanen, Verhaftungen und Verfolgungen zu rechtfertigen.