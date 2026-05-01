DAX25.048 -0,5%Est506.045 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3700 -3,9%Nas26.675 +0,1%Bitcoin63.045 -1,4%Euro1,1633 ±0,0%Öl96,35 +1,4%Gold4.416 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 adidas A1EWWW NEL ASA A0B733 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Angriffe auf Iran: DAX verliert -- Salesforce enttäuscht beim Gewinn -- Quanten-Aktien, Micron, Snowflake, Rheinmetall, OHB, Marvell, AMD, Siemens Energy, Bitcoin im Fokus
Top News
Snowflake springt um 37 Prozent: Quartalsbilanz und Amazon-Deal entkräften die Skeptiker Snowflake springt um 37 Prozent: Quartalsbilanz und Amazon-Deal entkräften die Skeptiker
Feuerpause wackelt nach US-Angriffen: DAX gibt am Donnerstag nach Feuerpause wackelt nach US-Angriffen: DAX gibt am Donnerstag nach
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Amnesty: Mehr als 6.000 Festnahmen im Iran seit Kriegsbeginn

28.05.26 13:44 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran sind seit Kriegsbeginn vor drei Monaten Menschenrechtlern zufolge mehr als 6.000 Menschen festgenommen worden. Unter den Inhaftierten seien auch Demonstranten, Medienschaffende, Anwälte, Dissidenten und Angehörige ethnischer Minderheiten, hieß es in einem Bericht von Amnesty International. Im selben Zeitraum seien außerdem 39 "politische" Todesurteile vollstreckt worden.

"Um ihre Macht zu sichern, haben die Behörden einen umfassenden Angriff auf die Menschen im Iran gestartet und gehen gegen jeden vor, der es wagt, die Islamische Republik zu kritisieren, sagte Amnesty-Expertin Erika Guevara Rosas laut der Mitteilung. Ohnehin leide die Bevölkerung unter den "verheerenden Folgen der rechtswidrigen Luftangriffe durch US-amerikanische und israelische Streitkräfte", sagte sie.

Amnesty kritisierte auch die nahezu totale Internetsperre, die Irans Bevölkerung fast drei Monate vom weltweiten Netz abgeschnitten hatte. Am Mittwoch wurde sie erstmals teilweise wieder aufgehoben. "Die Internetsperre war ein zentraler Pfeiler der Repressionsstrategie der Behörden und schuf die Voraussetzungen dafür, dass weitreichende Verstöße gegen das Völkerrecht ungestraft begangen werden konnten", hieß es in dem Bericht./arb/DP/jha