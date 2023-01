Ampel-Fraktionen dringen auf zügige Wahlrechtsreform

GO

Heute im Fokus

Impulsarmer Handel wegen US-Feiertag: DAX steigt leicht -- Hypoport leidet unter Immobilienflaute -- EU-Bedenken zu Microsofts Activision-Übernahme -- Covestro, Rheinmetall, VW im Fokus

Uniper wird Anteil an Gasnetz-Firma BBL Company los. Verbund stockt Strompreise ab März auf. Moody's setzt Bonitätseinstufung von SAP hoch. Ford will wohl nicht mehr nur VW-Technologie bei E-Autos verwenden - Größere Unabhängigkeit. Kontron will Gewinn deutlich steigern. BBVA zahlt höchst Dividende seit mehr als einem Jahrzehnt. ATOSS Software zeigt sich bei Zielen zuversichtlich.