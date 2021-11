Ampel-Generalsekretäre im Austausch zu Koalitionsverhandlungen

BERLIN (dpa-AFX) - SPD, Grüne und FDP fassen die bisherigen Ergebnisse ihrer Verhandlungen über eine mögliche Ampel-Koalition im Bund zusammen. Dazu gebe es am Montag zunächst "redaktionelle Arbeiten", während ein Austausch der Generalsekretäre laufe, wurde der Deutschen Presse-Agentur in Berlin aus Kreisen der Unterhändler erklärt. Dabei würden die bisherigen Verhandlungen aufbereitet.

Die Ampel-Parteien hatten angekündigt, dass in dieser Woche ein Koalitionsvertrag vorgelegt werden soll. Zum Auftakt der Koalitionsgespräche am 21. Oktober gaben sie das Ziel aus, dass der SPD-Politiker Olaf Scholz in der Nikolauswoche ab dem 6. Dezember zum Kanzler gewählt und seine Regierung im Bundestag vereidigt wird.

Ob es noch am Montag ein weiteres Treffen der sogenannten Hauptverhandler geben soll, war am Morgen unklar. Scholz hatte am Wochenende erklärt, man sei voll im Zeitplan. Es gebe "sehr gute, sehr konstruktive Gespräche". Zuletzt gab es verstärkt Spekulationen über eine Verteilung der Ressorts, ohne dass es dazu aber öffentlich bestätigte Informationen gab./cn/DP/eas