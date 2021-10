Ampel-Koalitionsverhandlungen starten am Donnerstag um 15 Uhr

BERLIN (Dow Jones)--Die Koalitionsverhandlungen für ein Ampel-Bündnis zwischen SPD, Grünen und FDP starten am Donnerstag um 15 Uhr. Das gab die FDP offiziell in einer Pressemitteilung bekannt. Am Nachmittag kommen demnach die jeweiligen Hauptverhandlungsgruppen sowie die Vorsitzenden der Arbeitsgruppen der drei Parteien zusammen. Im Vorfeld der Verhandlungen soll es gegen 14.45 Uhr ein gemeinsames Pressestatement der zwei Generalsekretäre von FDP und SPD, Volker Wissing und Lars Klingbeil, sowie des politischen Bundesgeschäftsführers der Grünen, Michael Kellner, geben.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/rio

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2021 05:08 ET (09:08 GMT)