Ampel-Parteien legen Katalog mit Corona-Regeln vor

BERLIN (Dow Jones)--Die Ampel-Parteien haben einen neuen Corona-Maßnahmenkatalog vorgelegt. Der Gesetzentwurf sieht die Rückkehr zu Gratis-Tests, eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz und eine Testpflicht für Beschäftigte sowie Besucher von Einrichtungen mit vulnerablen Bevölkerungsgruppen vor. Damit sollen die Corona-Schutzmaßnahmen auf eine rechtlich tragfähige Basis gestellt werden. Kritik an den Plänen kam vom Städtetag und Sozialverband. Diese forderten aufgrund der hohen Infektionszahlen ein strengeres Vorgehen.

Die Pläne von SPD, Grünen und FDP beinhalten zudem, dass die Booster-Impfungen für Ältere beschleunigt und Prämien für freigehaltene Betten auf den Intensivstationen gewährt werden sollen. Der Maßnahmenkatalog der Ampel-Parteien, die aktuell in Gesprächen zur Bildung einer Koalition sind, sieht allerdings keinen bundesweiten Lockdown oder die Möglichkeit von generellen Schulschließungen vor. Auch soll es keine bundesweite 2G-Regelung geben, bei denen nur Geimpfte und Genesende Zugang zum öffentlichen Leben haben.

Weitere Details, wie etwa mögliche Sanktionen für Testverweigerer am Arbeitsplatz, sollen noch vom Bundesarbeitsministerium noch ausgearbeitet werden.

Das neue Gesetz ist notwendig, weil die sogenannte "epidemische Lage von nationaler Tragweite", die die Corona-Regeln bundesweit regelt, am 25. November ausläuft. Diese soll nicht verlängert werden, weil nach Ansicht von SPD, FDP und Grünen aufgrund der weit verbreiteten Impfungen keine pauschalen, deutschlandweiten Maßnahmen mehr rechtlichen Bestand haben. Das neue Regelwerk soll nun bis zum 19. März gelten und den Bundesländern einen rechtlichen Rahmen für ihre Corona-Maßnahmen geben.

Regionales statt pauschales Vorgehen

Die Gesundheitsexperten der Parteien betonten, dass man die Corona-Maßnahmen an die Impfrealität anpassen müsse, um erfolgreich Klagen gegen pauschale Einschränkungen zu vermeiden. "Wir sind davon überzeugt, dass wir mit dem, was wir hier vorlegen, den Ländern Rechtssicherheit in ihren Handlungen geben", erklärte die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Sabine Dittmar. Schwere Grundrechtseinschränkungen wie allgemeine Kontaktbeschränkungen, Schulschließungen oder Ausgangssperren seien nicht mehr möglich oder nötig. Dieses wäre angesichts einer Impfquote von fast 80 Prozent bei den Erwachsenen verfassungsrechtlich nicht länger angemessen.

Die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Christine Aschenberg-Dugnus, erklärte, dass man in der Corona-Pandemie keine Notwendigkeit gebe, einheitlich zu handeln, weil die Lage in Bayern etwa anders sei als in Schleswig-Holstein.

Der Deutsche Bundestag soll das Gesetz am Donnerstag in erster Lesung beraten. Nach einer Anhörung, die noch zu Änderungen des Gesetzesentwurfs führen kann, soll der Bundestag dann am 18. November abschließend beraten. Danach wird das Regelwerk noch vom Bundesrat in einer Sondersitzung am 19. November debattiert und verabschiedet.

Kritik vom Städtetag und Sozialverband

Kritik an den Ampel-Plänen kam vom Deutschen Städtetag. "Bund und Länder müssen konsequenter gegensteuern, damit die Infektionszahlen nicht weiter davon galoppieren", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Mit dem vorgelegten Entwurf sei eine Chance vertan worden, die 2G-Regel im Freizeitbereich bundesweit einzuführen. Nun müssten die Länder dafür Sorge tragen. "Ohne Piks sollte der Besuch im Fitnesscenter, im Club oder Kino tabu sein", forderte Dedy. "Das schafft mehr Sicherheit für Geimpfte und Genesene, aber auch für Ungeimpfte. Und es motiviert weitere, sich impfen zu lassen."

Der Sozialverband VdK hat den Ampel-Parteien Fahrlässigkeit vorgeworfen. "Nur die tägliche Testpflicht für alle in der Pflege kann die anschwellende Corona-Infektionswelle in Heimen jetzt noch brechen", sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Darum müsste sie sofort für alle Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten sowie für alle Besucher und Mitarbeiter von Pflegeheimen eingeführt werden.

"Jeder weitere Tag ohne sie ist eine Gefahr für das Leben von pflegebedürftigen Menschen", sagte Bentele. "Es ist fahrlässig, dass die Ampelkoalitionsparteien offenbar ebenso wie zuvor Bund und Länder auf eine einheitliche Regelung verzichten wollen."

