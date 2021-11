Ampel-Parteien wollen Koalitionsvertrag um 15.00 Uhr vorstellen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Ampel-Parteien wollen die Öffentlichkeit um 15.00 Uhr zu den Ergebnissen der Koalitionsverhandlungen unterrichten. Das teilten die Parteien am Morgen mit. Dabei soll auch die Verteilung der Ministerien zwischen den Koalitionären SPD, Grüne und FDP bekannt gegeben werden. Die drei Parteien wollen im Dezember die Regierungsgeschäfte übernehmen. Um 12.00 Uhr solle noch einmal getagt werden, bevor dann der Koalitionsvertrag am Nachmittag vorgestellt wird, hieß es.

Anschließend müssen die Parteigremien dem Vertragsentwurf noch zustimmen. Die SPD will am 4. Dezember einen Sonderparteitag zum Koalitionsvertrag abhalten. Bei den Grünen sollen erstmals die rund 120.000 Parteimitglieder über die Vereinbarung und die personelle Aufstellung der neuen Regierung abstimmen. Die FDP plant einen Sonderparteitag am ersten Dezemberwochenende.

Olaf Scholz soll, so die Planung, in der Woche vom 6. Dezember zum neuen Bundeskanzler gewählt werden. Er folgt Angela Merkel, die nach knapp 16 Jahren aus dem Amt scheidet und sich von der Politik verabschiedet.

