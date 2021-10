Ampel-Sondierungen gehen Montag weiter

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--SPD, Grüne und FDP setzen ihre Sondierungen für eine mögliche Ampelkoalition am Montag fort. Man habe verabredet, "dass es am Montag weitergehen wird", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil nach den ersten Dreier-Sondierungsgesprächen in Berlin. "Es war ein Gespräch, das intensiv war, das gekennzeichnet war von einer ernsthaften Gesprächsatmosphäre, geprägt davon, das wir gemeinsam etwas erreichen wollen".

FDP-Generalsekretär Volker Wissing erklärte, bei einer Präsidiumssitzung der Partei vor Ort sei beschlossen worden, "in eine förmliche vertiefte Sondierungsphase einzutreten". Er sei zuversichtlich, dass die nächste Woche "eine gute sein" könne. "Das Gespräch ist sehr gut verlaufen." Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner erklärte, es sei eine "Vertrauensbasis" da. Es sei "ein starkes Zeichen, dass so unterschiedliche Parteien vertrauensvoll miteinander reden können".

Am Freitag soll es laut Klingbeil ein weiteres Sondierungstreffen geben. Alle hätten Verständnis gezeigt, dass SPD-Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Olaf Scholz am Dienstag und Mittwoch zur Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds reisen werde. Wissing betonte, es gebe "kein vereinbartes Ende der Sondierungsgespräche". Die Gespräche sollten aber "sehr strukturiert" geführt werden, Themen würden identifiziert, und ihnen werde ein Zeitfenster zugeordnet. Zudem betonte er, die Frage, was ein möglicher Führungswechsel bei der Union für die Sondierungen bedeute, stelle sich nicht. "Während dieser Sondierungsphase führen wir keine parallelen Verhandlungen."

