Ampel-Verhandler tagen erneut

BERLIN (dpa-AFX) - Die Chef-Verhandler von SPD, Grünen und FDP feilen weiter an Vorhaben für eine gemeinsame Regierung. Die 21-köpfige Gruppe kam am Mittwochvormittag in Berlin zur Fortsetzung der Koalitionsverhandlungen zusammen. Die Ampel-Parteien wollen im Lauf der kommenden Woche einen Koalitionsvertrag vorlegen. Grünen-Chefin Annalena Baerbock sagte beim Eintreffen, Ziel sei eine gemeinsame Regierung in den nächsten vier Jahren. "Da gibt es einiges zu tun."/tam/DP/ngu