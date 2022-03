"Ampel" will am Abend nach Einigung über Entlastungen suchen - Kreise

BERLIN (AFP)--Die Spitzen der Ampel-Regierung wollen auf einer Sitzung des Koalitionsausschusses am späten Mittwochabend nach einer Einigung über das geplante zusätzliche Paket zur Entlastung der Bürger suchen. Die Spitzen von Regierung, Parteien und Fraktionen wollen dafür um 21.00 Uhr zusammenkommen, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Koalitionskreisen erfuhr.

SPD, Grüne und FDP sind sich zwar in dem Ziel einig, die Menschen angesichts der stark gestiegenen Energiepreise zu entlasten. Über die Art und Weise gingen die Meinungen zuletzt aber noch stark auseinander. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat einen Tankrabatt vorgeschlagen, was Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch im Bundestag aber klar ablehnte. Im Gespräch ist zudem der SPD-Vorschlag eines Mobilitätsgeldes, das mit dem regulären Monatsgehalt überwiesen werden könnte.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2022 10:45 ET (14:45 GMT)