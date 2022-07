Amprion beginnt Bau von Offshore-Leitungen - Spatenstich auf Insel

NORDERNEY (dpa-AFX) - Der Netzbetreiber Amprion beginnt mit dem Bau von Leitungen für die Offshore-Netzanbindungsprojekte DolWin4 und BorWin4 vor der ostfriesischen Küste. An diesem Montag (12.00 Uhr) soll am Nordstrand von Norderney der erste Spatenstich erfolgen, wie das Unternehmen mitteilte. Die Leitungen der beiden Systeme sollen ab 2028 und 2029 Strom von Windparks auf der Nordsee zu den Übertragungsnetzen am Festland transportieren. Die Kabel sollen dafür auch die Insel Norderney und einen Deich im Landkreis Aurich unterqueren. Dafür sind sogenannte Horizontalbohrungen vorgesehen./len/DP/he