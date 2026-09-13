Amrep: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

13.09.26 06:35 Uhr

Amrep lud am 11.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,870 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 66,11 Prozent auf 6,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Amrep 17,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net