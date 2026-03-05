Die Aktien von Amrize sind am Donnerstag mit deutlichen Kursabschlägen in den Handel gestartet. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

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Heute im Fokus Vor EZB-Entscheid: DAX tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- US-Leitzins wird nicht angetastet -- Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, BASF, VW, electrovac, Wasserstoff- und Chipaktien im Fokus MTU: Starkes Militärgeschäft stützt Quartalszahlen. PUMA: Überraschend solide Zahlen - Finanzvorstand wird ersetzt. Ölpreise explodieren: Brent so teuer wie seit 2022 nicht mehr. Brenntag-Aktie: UBS streicht Verkaufsempfehlung. DHL-Aktie: Konzern steigert Gewinn trotz Umsatzrückgang. AIXTRON: Rückenwind durch KI-Ausbau erwartet. Delivery Hero: Konzern steigert Umsatz und bestätigt Jahresziele.

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