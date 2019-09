AMS: Keine Verlängerung der Angebotsfrist für Osram-Aktionäre

FRANKFURT (Dow Jones)--Die AMS wird die Angebotsfrist zur Andienung von Osram-Aktien nicht verlängern. Wie der österreichische Sensor-Spezialist am Montagabend mitteilte, endet somit die Frist am Dienstag, den 1. Oktober um 24.00 Uhr. AMS fordert zugleich die Osram-Eigner auf, ihre Aktien einzureichen. Die Österreicher befinden sich mit den Investoren Bain und Advent in einem Übernahmekampf um das MDAX-Unternehmen und bieten 41,00 Euro je Aktie.

Ein Erfolg für AMS ist keineswegs sicher. Bis Freitagabend wurden dem Unternehmen aus Premstätten bei Graz nur 3,3 Prozent des Aktienkapitals angedient, wie aus der jüngsten Wasserstandsmeldung hervorgeht. Weitere 14,7 Prozent des Osram-Kapitals hat sich AMS direkt über die Börse oder in weiteren Transaktionen gesichert, wie bereits am Freitag mitgeteilt wurde. Insgesamt verfügten die Österreicher damit zum Wochenschluss über 18,6 Prozent des Kapitals.

Zwei Tage vor Ablauf der Offerte war AMS damit noch weit von der selbst gesteckten Mindestannahmeschwelle von 62,5 Prozent entfernt. Üblicherweise dienen institutionelle Investoren ihre Aktien aber erst auf den letzten Drücker an.

