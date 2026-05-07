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AMS Osram stösst Geschäft mit CMOS-Bildsensoren ab

11.05.26 14:02 Uhr
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ams-OSRAM AG
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PREMSTÄTTEN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Licht- und Sensorenhersteller AMS Osram (ams-OSRAM) verkauft das Geschäft mit den sogenannten CMOS-Bildsensoren. Käuferin ist die kalifornische Autotech-Firma Indie Semiconductor, die für die Übernahme einen Preis von rund 40 Millionen Euro bezahlt. Nach dem Verkauf des CMOS-Geschäfts werde man die Wachstumsinvestitionen noch stärker auf die Bereiche AI Photonics und AR Smart Glasses fokussieren, teilte AMS Osram in einer Mitteilung vom Montag weiter mit. Den Plänen zufolge wird der CMOS-Verkauf, unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen, in den nächsten sechs Monaten abgeschlossen sein.

Der Verkaufspreis setzt sich aus einer Barzahlung von 35 Millionen sowie einem Verkäuferdarlehen von 5 Millionen zusammen. Letzteres werde nach zwei Jahren fällig. Zugleich betreffe der Verkauf Gesellschaften, die rund 20 Millionen Euro an Vermögenswerten halten, welche wiederum Wandelanleihen und Senior Notes der Gruppe besichern. Die Erlöse aus dem Verkauf würden auch für einen anteiligen Rückkauf oder die Rückzahlung dieser Instrumente genutzt./mk/uh/AWP/jha

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