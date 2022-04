Amtliches Endergebnis: Macron und Le Pen bei Frankreichwahl weiter

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs liberaler Präsident Emmanuel Macron und die Rechte Marine Le Pen stehen sich am 24. April in einer Stichwahl gegenüber. Der Verfassungsrat bestätigte am Mittwoch offiziell den Erfolg des Kandidaten und der Kandidatin in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl.

Macron kam bei der Abstimmung am Sonntag demnach auf 27,85 Prozent der Stimmen, Le Pen auf 23,15 Prozent. Auf dem dritten Platz landete der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon mit 21,95 Prozent. Die weiteren neun Kandidatinnen und Kandidaten lagen recht abgeschlagen dahinter. Der Rechtsextreme Éric Zemmour bekam 7,07 Prozent der Stimmen. Die Konservative Valérie Pécresse erzielte mit 4,78 Prozent das historisch schlechteste Ergebnis ihrer Partei. Der Grüne Yannick Jadot kam auf 4,63 Prozent der Stimmen. Die Sozialistin Anne Hidalgo fuhr mit 1,74 Prozent ebenfalls einen für ihre Partei historischen Tiefwert ein.

Laut Verfassungsrat war es bei der Wahl in einigen wenigen Wahllokalen zu bedeutenden Unregelmäßigkeiten gekommen. Daher seien wurden etwas mehr als 10 000 Stimmen nicht berücksichtigt worden.