Amtsübergabe von Scholz an Lindner am Donnerstag um 12.30 Uhr

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der neue Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Donnerstagmittag die Amtsgeschäfte aus seiner bisherigen Funktion als Bundesfinanzminister der vorherigen Regierung an den neuen Finanzminister Christian Lindner (FDP) übergeben. Um 12.30 Uhr gebe es dazu eine Feierstunde im Bundesfinanzministerium, teilte die Pressestelle des Ministeriums mit. Sie findet den Angaben zufolge "im hybriden Format statt". Scholz war am Mittwoch vom Bundestag mit 395 von insgesamt 707 abgegebenen Stimmen zum neunten Bundeskanzler der Bundesrepublik gewählt worden. Er führt eine Koalition von SPD, Grünen und FDP an.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2021 05:08 ET (10:08 GMT)