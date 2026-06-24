AMV Capital stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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AMV Capital hat am 23.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,050 CAD. Im Vorjahr waren -0,080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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