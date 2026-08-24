TRATON-Aktie gibt nach: UBS stuft auf 'Neutral' herab - Kursziel dennoch erhöht
Die UBS hat das Kursziel für TRATON angehoben, aber die Aktien nach starkem Lauf von "Buy" auf "Neutral" abgestuft.
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Die Schweizer Großbank hat das Kursziel für TRATON von 39 auf 41 Euro angehoben, aber die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Das Margenziel des Nutzfahrzeugherstellers, der zum VW-Konzern gehört, sei zwar konservativ gesetzt und könnte noch etwas steigen, der Marktkonsens habe sich aber wohl bereits darauf eingestellt, schrieb Hemal Bhundia am Donnerstag. Er will nun an der Seitenlinie weitere Daten von der China-Strategie der Marke Scania abwarten.
Die TRATON-Aktie verliert am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 1,10 Prozent auf 37,90 Euro.
/rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 22:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Bildquellen: TRATON GROUP, TRATON Group
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|Datum
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|12.08.26
|TRATON Neutral
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|29.07.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG