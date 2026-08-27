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TRATON-Aktie im Blick: UBS stuft auf 'Neutral' herab - Kursziel dennoch erhöht

TRATON-Aktie im Blick: UBS stuft auf 'Neutral' herab - Kursziel dennoch erhöht

Die UBS hat das Kursziel für TRATON angehoben, aber die Aktien nach starkem Lauf von "Buy" auf "Neutral" abgestuft.

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Die Schweizer Großbank hat das Kursziel für TRATON von 39 auf 41 Euro angehoben, aber die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Das Margenziel des Nutzfahrzeugherstellers, der zum VW-Konzern gehört, sei zwar konservativ gesetzt und könnte noch etwas steigen, der Marktkonsens habe sich aber wohl bereits darauf eingestellt, schrieb Hemal Bhundia am Donnerstag. Er will nun an der Seitenlinie weitere Daten von der China-Strategie der Marke Scania abwarten.

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/rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 22:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
08:01 TRATON Neutral UBS AG
12.08.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.07.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
28.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
28.07.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG

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