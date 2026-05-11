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An Lösung wird gearbeitet

Meta-Aktie dennoch im Plus: Störung bei Facebook und Instagram

12.06.26 17:07 Uhr
Facebook und Instagram betroffen: Technische Probleme - Meta-Aktie dennoch fester | finanzen.net

Dienste des Facebook-Konzerns Meta sind von einer Störung betroffen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
492,45 EUR 0,95 EUR 0,19%
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Nutzer berichteten auf Plattformen wie Allestörungen von Problemen, unter anderem Facebook und Instagram zu erreichen. Ein Sprecher des US-Konzerns teilte mit, man arbeite an einer Lösung.

Bei Online-Diensten kommt es gelegentlich zu kurzfristigen Störungen. Längere flächendeckende Ausfälle sind eher selten

Die Meta-Aktie notiert am Freitag an der NASDAQ zeitweise 0,51 Prozent höher bei 571,35 US-Dollar.

/so/DP/men

MENLO PARK (dpa-AFX)

In eigener Sache

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Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com, rafapress / Shutterstock.com

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31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
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