Meta-Aktie etwas leichter: Störung bei Facebook und Instagram
Dienste des Facebook-Konzerns Meta sind von einer Störung betroffen.
Werte in diesem Artikel
Nutzer berichteten auf Plattformen wie Allestörungen von Problemen, unter anderem Facebook und Instagram zu erreichen. Ein Sprecher des US-Konzerns teilte mit, man arbeite an einer Lösung.
Bei Online-Diensten kommt es gelegentlich zu kurzfristigen Störungen. Längere flächendeckende Ausfälle sind eher selten
Die Meta-Aktie notiert am Freitag an der NASDAQ zeitweise 0,22 Prozent tiefer bei 567,17 US-Dollar.
/so/DP/men
MENLO PARK (dpa-AFX)
Übrigens: Meta Platforms (ex Facebook) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Meta Platforms (ex Facebook) News
Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com, rafapress / Shutterstock.com