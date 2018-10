Höherer Auftragseingang stützt Nordex-Aktien

Der Windanlagenbauer Nordex hat seinen Auftragseingang im dritten Quartal kräftig gesteigert. So stieg das Volumen der Neubestellungen fast auf das Fünffache und erreichte 974 Megawatt, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Allerdings war im vergangenen Jahr die Auftragslage vor allem in wichtigen Markt Deutschland sehr schwach, da das neue Ausschreibungssystem nahezu zu einem Stopp neuer Projekte geführt hatte. Nordex konzentriert sich seitdem wie seine Wettbewerber verstärkt auf internationale Märkte. Die Aktie profitierte vorbörslich deutlich von den Zahlen.

Größter Einzelauftrag war daher im dritten Quartal etwa eine Bestellung aus den USA über insgesamt 405 Megawatt. Dazu kamen größere Aufträge aus Südafrika und Argentinien. In Europa beliefen sich die Bestellungen auf insgesamt 218 Megawatt.

Nordex-Chef José Luis Blanco nannte den Auftragseingang "solide und stabil". "Das ist ein Ergebnis unserer globalen Ausrichtung, die es uns ermöglicht, Kundenanforderungen flexibel und zügig in allen Märkten zu bedienen." In den ersten neun Monaten beliefen sich die festen Neubestellungen auf 3070 Megawatt, nach knapp 2000 Megawatt im Vorjahreszeitraum.

Aktie im Plus

Auf Tradegate legten die Papiere des Herstellers von Windkraftanlagen um 4 Prozent zu im Vergleich zum Xetra-Schluss des Vortages. Damit lagen sie vorbörslich im TecDAX an der Spitze.

Ein Händler sagte, dass sich die erfreuliche Entwicklung der Auftragslage im ersten Halbjahr nun auch im dritten Quartal fortgesetzt habe. Das verleiht dem Aktienkurs, der am Vortag auf ein Tief seit Anfang April gefallen war, wieder etwas Rückenwind: Im frühen Handel werden die Nordex-Papiere sieben Prozent höher bei einem Kurs von 8,46 Euro gehandelt.

