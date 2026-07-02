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Analyse

Aktien von AMD, QUALCOMM & Co. im Fokus: Goldman Sachs sieht weiteres Potenzial für US-Halbleiterbranche

06.07.26 11:32 Uhr
NASDAQ-Aktien AMD, QUALCOMM & Co. im Fokus: Darum sieht Goldman Sachs weiteres Potenzial für US-Halbleitertitel | finanzen.net

Goldman Sachs sieht in den meisten Teilbereichen der US-Halbleiterbranche noch Spielraum für die Markterwartungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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Applied Materials Inc.
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QUALCOMM Inc.
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Dies schrieb Analyst James Schneider in seinem Ausblick auf die Berichtssaison vom Sonntag. Nach der "dramatischen Outperformance" des US-Branchenindizes SOX im zweiten Quartal werde die Luft für die Aktien jedoch dünner. Schneider erinnerte daran, dass der SOX im zweiten Quartal um 88 Prozent geklettert sei und der marktbreite S&P 500 "nur" um 14 Prozent.

Taktisch präferiert Schneider zunächst die Aktien von Applied Materials, AMD, ON Semiconductor und sieht eher Korrekturgefahr bei KLA, Arm und QUALCOMM.

Fundmamental überzeugt ist der Experte vor allem für die Bereiche Server-Prozessoren (CPU), anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise (ASIC) sowie den gesamten Speicherkomplex.

So reagieren die Aktien

Die Analyse von Goldman Sachs gibt der Branche am Montag Rückenwind. So legt AMD vorbörslich an der NASDAQ zeitweise um 2,45 Prozent auf 530,52 US-Dollar zu. Für Applied Materials steht sogar ein Plus von 3,47 Prozent auf 623,96 US-Dollar an der Kurstafel. QUALCOMM und ON Semiconductor gewinnen stellenweise 1,47 Prozent auf 178,84 US-Dollar bzw. 2,67 Prozent auf 93,66 US-Dollar.

/ag/mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 19:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

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Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com, Piotr Swat / Shutterstock.com

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